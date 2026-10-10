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Гордон про 1:2 от «Сибири»: «Не очень хороший первый период в исполнении «Трактора». Со второй половины матча мы стали играть в свой хоккей»

Главный тренер « Трактора » Скотт Гордон высказался после поражения от « Сибири » (1:2) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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