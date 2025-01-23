Александр Бастрыкин заинтересовался похищением и ограблением школьника в Колпино

И поручил представить ему доклад о ходе расследования Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на подростка в Петербурге.
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