В СФ указали на ответственность работодателя за вызов сотрудника с больничного

Работодатель не вправе вызывать на работу своего сотрудника, если тот находится на больничном. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.
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