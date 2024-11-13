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Газета.ру

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В СФ указали на ответственность работодателя за вызов сотрудника с больничного

В СФ указали на ответственность работодателя за вызов сотрудника с больничного

Работодатель не вправе вызывать на работу своего сотрудника, если тот находится на больничном. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

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