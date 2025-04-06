МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 512 подписчиков

Война всех против всех началась официально. Победителем будет Россия

Война всех против всех началась официально. Победителем будет Россия

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Если бы Трамп объявил глобальную войну тарифов в свой первый президентский срок, его после мгновенного и единогласного импичмента сейчас бы выволакивали из Овального кабинета в наручниках под крики "Cмерть русскому шпиону!".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх