Страна и людиПолитика"МНЕ НУЖНО СВЕЖЕЕ МЯСО": АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ В УДМУРТИИ ИЗДЕВАЮТСЯ НАД РУССКИМИ ДЕВУШКАМИ. ЧАСТЬ 1 ФОТО: АЛЕКСАНДР АВИЛОВ / АГН "МОСКВА" Два года Настя из Ижевска фактически была наложницей у компании азербайджанцев.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийПростите за мой французский,но азеры уже честно и конкретно заеб..ли по всей России ! 30 июня Путин будет отвечать на вопросы народа ,хочется спросить,что делает в России азеровская диаспора ? Ответ ясен - ничего ,чтобы повышало уровень жизни народа страны. Это торгаши ,жулики и бандиты,крышуемые российской полицией , купленной азерами. А не пора ли отправить этих азеров на их историческую , к Алиеву и заодно проверить тех,кто получил российское гражданство,ведь в 90 % эти "граждане " в слове из трёх букв делают по четыре ошибки .Кто им выдал российские паспорта ?NNataНеужели до сих пор кому-то не ясно, что азербайджанцы как шакалы, рвут на части бюджет страны, развращают чиновников, используют любую возможность навредить нашему государству. Даже те кто имеет гражданство РФ считают себя гражданами Азербайджана. Их надо вернуть на обожаемую родину, но налегке и без права въезда к нам пожизненно. Тех кто им потворствовал подлежат суду за преступления против государственной безопасности.Комментировать
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