«Гиацинты» разрушили сеть укрепленных позиций ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщило об уничтожении 15 укрепленных блиндажей неприятеля. Это произошло в результате выполнения огневых задач расчетами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток».
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