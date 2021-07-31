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Уссурийцы приняли "Эстафету пламени Победы"

Уссурийцы приняли "Эстафету пламени Победы"

Заместитель председателя Думы Уссурийского городского округа, член Совета молодых депутатов Ирина Казанцева приняла участие в торжественной церемонии передачи "Эстафеты пламени Победы".

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