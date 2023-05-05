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Нутрициолог Тодорова рассказала об опасных пищевых добавках

Нутрициолог Тодорова рассказала об опасных пищевых добавках

Многие пищевые добавки при постоянном употреблении могут быть опасны для организма. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Тодорова в интервью «Rostovgazeta.

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