В конгрессе США узнали о тайной программе по изучению НЛО

Используются данные с военных камер и датчиков для наблюдения за пришельцами по всему миру Независимый журналист Майкл Шелленбергер заявил в конгрессе США о существовании секретной правительственной программы «Безупречное созвездие», запущенной в 2017 году для изучения НЛО.
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