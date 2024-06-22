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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лукашенко – министру спорта Беларуси о сборной: «Мы физически не готовы. Посмотри, как испанцы играют: худенькие, подтянутые, аккуратненькие»

Лукашенко – министру спорта Беларуси о сборной: «Мы физически не готовы. Посмотри, как испанцы играют: худенькие, подтянутые, аккуратненькие»

Перед церемонией открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса президент Беларуси обсудил игру сборной с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком.

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