Мужчина стал жертвой акулы: подробности смертельного нападения

Мужчина погиб в результате нападения акулы на Гавайях. Несчастный, которого местные СМИ назвали Джейсоном Картером, скончался на Мауи после попытки спасения, сообщает полиция В результате нападения акулы погиб человек в месте, популярном среди пловцов и серферов на Гавайях, несмотря на попытку спасения, сообщила местная полиция.