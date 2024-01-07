Свет Рождества освещает жизнь каждого верующего человека, — Аксёнов

В этот день верующие отмечают величайшее событие духовной истории человечества. Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Рождества Христова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии