Друзья Шакиры переживают за неё из-за нового романа со звездой "Эмили в Париже"

Друзья Шакиры беспокоятся за неё на фоне нового романа со звездой сериала "Эмили в Париже" Люсьена Лавинсконта: по словам инсайдеров DailyMail, они считают, что актёр встречается с певицей только ради популярности.
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