Ник Сузуки пропустит несколько матчей из-за травмы. Нападающий « Монреаля » рукой заблокировал бросок во время матча с «Сан-Хосе» в регулярном сезоне НХЛ (3:4 ОТ).
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