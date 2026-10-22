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Ник Сузуки пропустит несколько матчей из-за травмы. Нападающий « Монреаля » рукой заблокировал бросок во время матча с «Сан-Хосе» в регулярном сезоне НХЛ (3:4 ОТ).