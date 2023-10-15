«Ноги, как у моей 84-летней бабы Гали»: рванувшую спасать семью в Таиланд Бородину высмеяли за несуразный вид

Звезда «Дома-2» покинула лобное место, отправившись прямиком в дикие джунгли. Ксения Бородина соцсетиКсения Бородина решила повторить подвиг своей заклятой подружки Ольги Бузовой и стала ведущей экстремального шоу.
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