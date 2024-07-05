Монтаж мрамора: профессионализм – залог долговечности и красоты

Монтаж мрамора – это процедура, требующая особого внимания и профессионализма. Несоблюдение технологических норм и неправильный подход к укладке могут привести к различным неприятным последствиям, таким как повышение степени износа, неровности покрытия, появление трещин и царапин, и другие дефекты.