Выставила себя на посмешище: Меган Маркл неудачно «засветилась» на мероприятии

Герцогиня не в состоянии контролировать свое поведение. Мегна Маркл выбрала неподходящую обувь для выходя на поле LEGION-MEDIAМеган Маркл, которая последнее время не часто появляется на публике, совершила явно не самый удачный выход на мероприятие.