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В Краснодарском крае мужчина ответит в суде за продажу несуществующей клубники

В Краснодарском крае мужчина ответит в суде за продажу несуществующей клубники

Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего приезжего из Белгородской области по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

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