На Украине хотят "зачистить" архангела Михаила, а в Германии теперь можно раз в год менять пол: информационный хит-парад

СЛОВО РЕДАКТОРА Вместе с героями информационного хит-парада #всё_как_есть на этой неделе узнаем будущее от британского экс-генерала, погрузимся в запутанный ход мысли украинского президента, прочувствуем небывалые страдания немецких граждан, познаем логику французского лидера и окунёмся в безумный мир борьбы с русским наследием на Украине.