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Samsung собирается вернуться в Россию до 2023 года

Samsung собирается вернуться в Россию до 2023 года

Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует на российский рынок до конца текущего года. Речь идет о возобновлении поставок техники в Россию и перезапуске официального онлайн-магазина.

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