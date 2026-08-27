Почему суды встают на сторону убийц: "Об этом известно президенту". Первая реакция власти – наказание

А у нас всё законодательство через заднее место! Практически все законы допускают их двоякое трактование!!! Будто специально предусмотрены различные лазейки... Но зато 450 депутатов думы думают и дённо и нощно, принимая на деньги налогоплательщиков по 500 и более никому не нужных законов!

Виновный, по-настоящему откупится, а судьи сейчас продажные, а с невиновного нечего взять, какой смысл судить по - справедливрсти

Ирина Черных

2233877bkru Владимир А у нас всё законодательство через заднее место! Практически все законы допускают их двоякое трактование!!! Будто специально предусмотрены различные лазейки... Но зато 450 депутатов думы думают и дённо и нощно, принимая на деньги налогоплательщиков по 500 и более никому не нужных законов!

Вы правы. При этом принятые и действующие Законы по ЖКХ противоречат Закону о защите прав потребителей. Кто за это ответит?