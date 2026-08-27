Автор: Александр Тагиров От гражданина России требуют быть ответственным: не проходить мимо преступлений, защищать детей, семью, соседей, помогать полиции.
Почему суды встают на сторону убийц: "Об этом известно президенту". Первая реакция власти – наказание
Комментарии
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2233877bkru Владимир
А у нас всё законодательство через заднее место! Практически все законы допускают их двоякое трактование!!! Будто специально предусмотрены различные лазейки... Но зато 450 депутатов думы думают и дённо и нощно, принимая на деньги налогоплательщиков по 500 и более никому не нужных законов!
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4 н.
Иван Михайлович Строгов
Виновный, по-настоящему откупится, а судьи сейчас продажные, а с невиновного нечего взять, какой смысл судить по - справедливрсти
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4 н.
Ирина Черных
2233877bkru Владимир
А у нас всё законодательство через заднее место! Практически все законы допускают их двоякое трактование!!! Будто специально предусмотрены различные лазейки... Но зато 450 депутатов думы думают и дённо и нощно, принимая на деньги налогоплательщиков по 500 и более никому не нужных законов!
Вы правы. При этом принятые и действующие Законы по ЖКХ противоречат Закону о защите прав потребителей. Кто за это ответит?
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4 н.
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