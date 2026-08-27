Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 725 подписчиков

Почему суды встают на сторону убийц: "Об этом известно президенту". Первая реакция власти – наказание

Почему суды встают на сторону убийц: "Об этом известно президенту". Первая реакция власти – наказание

      Автор: Александр Тагиров От гражданина России требуют быть ответственным: не проходить мимо преступлений, защищать детей, семью, соседей, помогать полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
2233877bkru Владимир
А у нас всё законодательство через заднее место! Практически все законы допускают их двоякое трактование!!! Будто специально предусмотрены различные лазейки... Но зато 450 депутатов думы думают и дённо и нощно, принимая на деньги налогоплательщиков по 500 и более никому не нужных законов!
Ответить
4 н.
Иван Михайлович Строгов
Виновный, по-настоящему откупится, а судьи сейчас продажные, а с невиновного нечего  взять, какой смысл судить по - справедливрсти
Ответить
4 н.
Ирина Черных
2233877bkru Владимир
А у нас всё законодательство через заднее место! Практически все законы допускают их двоякое трактование!!! Будто специально предусмотрены различные лазейки... Но зато 450 депутатов думы думают и дённо и нощно, принимая на деньги налогоплательщиков по 500 и более никому не нужных законов!
Вы правы. При этом принятые и  действующие  Законы по ЖКХ противоречат Закону о защите прав потребителей. Кто за это ответит?
Ответить
4 н.