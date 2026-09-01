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«Чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова».

«Чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова».

«Чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова». Такое напутствие школьникам дал ветеран СВО на линейке в Красноярске https://t.

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