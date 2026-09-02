Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо посетил стенд RT на Восточном экономическом форуме. Он открыл печенье с предсказанием Владимира Жириновского: «Немцы будут выпускать нам отличные машины, а над Берлином будут парить русские самолёты».