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RT Russia

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Сальдо открыл печенье с предсказанием Жириновского на стенде RT на ВЭФ

Сальдо открыл печенье с предсказанием Жириновского на стенде RT на ВЭФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо посетил стенд RT на Восточном экономическом форуме. Он открыл печенье с предсказанием Владимира Жириновского: «Немцы будут выпускать нам отличные машины, а над Берлином будут парить русские самолёты».

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