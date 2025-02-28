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  • nyha
    а из крыма сделайте пасеку...В Севастополе хот...
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Центробанк планирует обязательную функцию подачи жалоб на мошенников через банки

Центробанк планирует обязательную функцию подачи жалоб на мошенников через банки

Центробанк планирует обязательную функцию подачи жалоб на мошенников через банки Татьяна СоломонНа форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о запланированном внедрении обязательной функции экстренного оповещения о мошеннических действиях в банковских приложениях всех финансовых организаций России.

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