Центробанк планирует обязательную функцию подачи жалоб на мошенников через банки Татьяна СоломонНа форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о запланированном внедрении обязательной функции экстренного оповещения о мошеннических действиях в банковских приложениях всех финансовых организаций России.