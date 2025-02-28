Центробанк планирует обязательную функцию подачи жалоб на мошенников через банки Татьяна СоломонНа форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о запланированном внедрении обязательной функции экстренного оповещения о мошеннических действиях в банковских приложениях всех финансовых организаций России.
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