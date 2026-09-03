Brazil Hands Government Control Over Mining Deals

Brazil's Congress passed a bill Wednesday letting the government block foreign takeovers of mining companies and scrutinize who gets access to the country's mineral reserves…the thing is, though.
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