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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Спустя 20 лет в Steam выйдет одна из лучших российских игр. Её создали авторы «Ва...

Спустя 20 лет в Steam выйдет одна из лучших российских игр. Её создали авторы «Ва...

Спустя 20 лет в Steam выйдет одна из лучших российских игр. Её создали авторы «Вангеров»Отечественная стратегия в реальном времени «Периметр», разработанная калининградской студией «К-Д ЛАБ», спустя 20 лет выйдет в магазине Steam.

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