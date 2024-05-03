Спустя 20 лет в Steam выйдет одна из лучших российских игр. Её создали авторы «Ва...

Спустя 20 лет в Steam выйдет одна из лучших российских игр. Её создали авторы «Вангеров»Отечественная стратегия в реальном времени «Периметр», разработанная калининградской студией «К-Д ЛАБ», спустя 20 лет выйдет в магазине Steam.