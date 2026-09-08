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Новак поручил проработать соглашения по ценам с малыми НПЗ и независимыми АЗС

Новак поручил проработать соглашения по ценам с малыми НПЗ и независимыми АЗС

Минэнерго и ФАС должны договориться с малыми НПЗ и независимыми АЗС для регулирования цен. Поручено контролировать соблюдение требований к маркировке топлива классов К2, К3 и К4 при его продаже.

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