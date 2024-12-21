Шольц и Трамп согласились, что надо закончить конфликт на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, в котором стороны согласились, что вооружённый конфликт на Украине длится слишком долго и необходимо найти скорейший путь к миру, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.