Манчини вышел на 3-е место по матчам во главе Италии – 57. До рекорда Поццо – 38 игр

Роберто Манчини вышел на третье место среди тренеров сборной Италии по числу матчей. Товарищеский матч с Австрией стал 57-й игрой сборной Италии под руководством Манчини, что позволило ему обойти Марчелло Липпи и Чезаре Пранделли, проведших на посту главного тренера сборной по 56 матчей.