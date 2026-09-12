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Герои, наставники, созидатели: троих воронежцев, ставших почётными гражданами, наградили в день празднования 440‑летия города

Герои, наставники, созидатели: троих воронежцев, ставших почётными гражданами, наградили в день празднования 440‑летия города

12 сентября, в День города, в Воронеже чествовали жителей, которым в этом году было присвоено высокое звание «Почётный гражданин».

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