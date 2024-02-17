Полковник озвучил примерные сроки освобождения Авдеевки

Остались считанные дниБывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук утверждает, что сроки взятия Авдеевки российскими войсками уже исчисляются не месяцами – вероятнее всего, населенный пункт отойдет под контроль России в течение ближайших четырех недель.
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