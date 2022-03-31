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Депутат ГД РФ Саралиев задал вопрос послу США о психическом здоровье Байдена

Депутат ГД РФ Саралиев задал вопрос послу США о психическом здоровье Байдена

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по международным делам Шамсаил Саралиев направил послу Соединенных Штатов Америки запрос, в котором поинтересовался, состоял ли американский глава на учете в психиатрическом диспансере.

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