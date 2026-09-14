ФАС России анализирует цены на 13 популярных лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП

В ведомстве отметили, что на данные препараты государство не распространяет регуляцию цен, однако ФАС настаивает на необходимости реализации этих лекарств по доступным для потребителей ценам.
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