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Овечкин о тех, кто хочет занять его место: «Иди попробуй возьми. Сколько было примеров, смотришь на игрока: «Это 100% звезда». А в играх пропадает, тень катается, номер отбывает»

Нападающий « Вашингтона » Александр Овечкин рассказал, что хоккей его по-прежнему мотивирует.  – Есть такой расхожий момент: когда правильно заканчивать, в чем вообще мотивация у человека, который добился всего? Не просто зарабатывать деньги, а к чему-то стремиться.

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