Правила субсидирования регионов изменятся

Правительство должно до 15 января 2027 года подготовить изменения в правила выделения федеральных субсидий на обновление парка общественного транспорта.
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