Гиперкар Bugatti сразился с доработанным Lamborghini и раллийным болидом

Блогеры YouTube-канала Carwow устроили очередную гонку по прямой с участием гиперкара Bugatti — в новой дрэг-битве купе Chiron Super Sport сошлось с Lamborghini Huracan, но не простым, а серьёзно доработанным, соперником для которых стал гоночный автомобиль, построенный для ралли-кросса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии