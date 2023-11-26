Гиперкар Bugatti сразился с доработанным Lamborghini и раллийным болидом

Блогеры YouTube-канала Carwow устроили очередную гонку по прямой с участием гиперкара Bugatti — в новой дрэг-битве купе Chiron Super Sport сошлось с Lamborghini Huracan, но не простым, а серьёзно доработанным, соперником для которых стал гоночный автомобиль, построенный для ралли-кросса.