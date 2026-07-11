Верховный лидер Ирана заявил о неизбежной мести после гибели его предшественника

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о готовности страны и народа отомстить за смерть своего отца и предшественника на посту, а также за других иранцев, погибших в ходе американо-израильских ударов.
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