РЕН ТВ Новости

194 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Ну,ну и кто их пересчитывал?умножаем на 2,получается 10% от нашего населения нелегалов находятся у нас в стране на н...Истек срок действ...
  • Серж Южанин
    В Кремле выразили...
  • Серж Южанин
    В Кремле выразили...

На Украине пообещали создать "серьезные проблемы" для России

На Украине пообещали создать "серьезные проблемы" для России

ТАСС/Zuma Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов создать "серьезные проблемы" для России.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Лариса Абросимова
Ну и чего добивается этот полудурок угрожая???? Любви к Украине???? Понимания????Реакция со стороны россиян будет обратная, но до убогого умом никак не доходит, что вред от этого будет тройной в отношениях с укропитеками.
Rusik Rusik
Он не полудурок, он полный дурак в отношении политики. А вообще он исполняет американский заказ на русофобии.. С 2004 года власти Украины на страну не работают, оно вместе с американцами её грабят и делают всё для того чтобы сократить население Украины.

Картина дня

наверх