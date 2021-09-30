На Украине пообещали создать "серьезные проблемы" для России

РЕН ТВ НовостиПолитикаНа Украине пообещали создать "серьезные проблемы" для России ТАСС/Zuma Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов создать "серьезные проблемы" для России.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса АбросимоваНу и чего добивается этот полудурок угрожая???? Любви к Украине???? Понимания????Реакция со стороны россиян будет обратная, но до убогого умом никак не доходит, что вред от этого будет тройной в отношениях с укропитеками.RRRusik RusikОн не полудурок, он полный дурак в отношении политики. А вообще он исполняет американский заказ на русофобии.. С 2004 года власти Украины на страну не работают, оно вместе с американцами её грабят и делают всё для того чтобы сократить население Украины.Комментировать
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