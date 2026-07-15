Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Маэстро Паганини Руслана Пивоварова

Маэстро Паганини Руслана Пивоварова

В рецензии на поэму Руслана Пивоварова «Маэстро Паганини» подчеркнут философско‑мистический характер произведения и его устремлённость к осмыслению феномена гения через фигуру Никколо Паганини, где художественное слово стремится к синтезу музыки, истории и метафизики.

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