Маэстро Паганини Руслана Пивоварова

В рецензии на поэму Руслана Пивоварова «Маэстро Паганини» подчеркнут философско‑мистический характер произведения и его устремлённость к осмыслению феномена гения через фигуру Никколо Паганини, где художественное слово стремится к синтезу музыки, истории и метафизики.