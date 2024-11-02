Названы российские альтернативы китайским авто

Современные отечественные автомобили адаптированы к российским дорогам, поэтому могут стать альтернативой китайским машинам, считает автоэксперт, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.
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