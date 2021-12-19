НГС - Красноярск

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Красноярские журналисты подвели итоги 2021-го, коронавирусного года

Красноярские журналисты подвели итоги 2021-го, коронавирусного года

Подходит к концу еще один пандемийный год. В этом году мы столкнулись с двумя принципиально новыми штаммами COVID-19 — «дельтой» и «омикроном», пережили две волны коронавируса, начали вакцинироваться или поверили в теории заговора против вакцинации.

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