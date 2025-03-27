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Поднять для мигрантов НДФЛ до 30% предложили в Госдуме

Поднять для мигрантов НДФЛ до 30% предложили в Госдуме

В Госдуме прозвучало предложение поднять налог НДФЛ для мигрантов до 30%. Возникает вопрос, а не многовато ли это, будут ли мигранты платить эти налоги и так далее? Вопрос интересный: у нас вообще когда смотришь на всю эту ситуацию, то возникает ощущение, что кто-то нарочно создавал всё таким образом, чтобы невозможно было найти концов и всё было максимально непрозрачно.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Отличная идея! Где можно поддержать законопроект ?
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11 час.
Владислав Владислав
Это самая главная мера - повышение налогов для мигрантов!
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11 час.
АА
Алекс Архипов
80%
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10 час.
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