Поднять для мигрантов НДФЛ до 30% предложили в Госдуме

В Госдуме прозвучало предложение поднять налог НДФЛ для мигрантов до 30%. Возникает вопрос, а не многовато ли это, будут ли мигранты платить эти налоги и так далее? Вопрос интересный: у нас вообще когда смотришь на всю эту ситуацию, то возникает ощущение, что кто-то нарочно создавал всё таким образом, чтобы невозможно было найти концов и всё было максимально непрозрачно.
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