Ответ не очевиден: как часто должны мыть туалет хорошие хозяйки?

Раздельный или совмещенный, каким бы ни был санузел в квартире или доме — он должен быть чистым. Однако, неаккуратность членов семьи при справлении нужды, жесткая вода, пар от душа, мыльный налет — все эти загрязнители ведут к тому, что ванна и туалет могут стать рассадником грибков, патогенных бактерий и источником неприятных запахов.
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