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Милли: армия Украины не планирует прекращать боевые действия в зимний период

Милли: армия Украины не планирует прекращать боевые действия в зимний период

Вооруженные силы Украины не планируют прекращать боевые действия в зимний период. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEFLY, выступил генерал Марк Милли, являющийся председателем Объединенного комитета начальников штабов США.

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