Милли: армия Украины не планирует прекращать боевые действия в зимний период

Вооруженные силы Украины не планируют прекращать боевые действия в зимний период. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEFLY, выступил генерал Марк Милли, являющийся председателем Объединенного комитета начальников штабов США.
Вооруженные силы Украины не планируют прекращать боевые действия в зимний период. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEFLY, выступил генерал Марк Милли, являющийся председателем Объединенного комитета начальников штабов США.
Свежие комментарии