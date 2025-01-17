Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Норвегия указывает украинцам на двери – едьте на родину, там безопасно

Норвегия указывает украинцам на двери – едьте на родину, там безопасно

Норвежское правительство признало еще несколько областей Украины безопасными — и проживающие там люди не смогут больше получить коллективную защиту в Норвегии, сообщает местный Директорат по делам иностранцев (UDI) на своем официальном сайте.

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