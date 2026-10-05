Пять человек пострадали в Курской области в результате атаки БПЛА ВСУ

Утром в курском приграничье из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали пять человек. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс» .
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