Синоптик Тишковец: в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

В Москве под влиянием циклона «Ваня» выпала пятая часть месячной нормы осадков. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала 11 миллиметров снега за сутки, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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