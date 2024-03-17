Нигер разорвал соглашение с США о размещении американских войск

Докатились США до того, что кому только не лень пинают эту пустую банку с под пива. То ли ещё будет!

ВП

Владислав Петряев

Ура, Ура!!! Это знаменательный день в мировой политике. Слава Нигеру и его руководству!!! Так унизить две "великие" державы: Францию и США!!!! А что будет после нашей победы на Украине с коллективным Западом???!!! И в 82 года можно быть счастливым иногда! Владислав Петряев