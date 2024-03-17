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Нигер разорвал соглашение с США о размещении американских войск

Нигер разорвал соглашение с США о размещении американских войск

Нигер разорвал соглашение с США о размещении американских войскНигер разорвал военное соглашение с Соединёнными Штатами, которое разрешает американским военным находиться на территории страны.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Докатились США до того, что кому только не лень пинают эту пустую банку с под пива. То ли ещё будет!
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12 час.
ВП
Владислав Петряев
Ура, Ура!!! Это знаменательный день в мировой политике. Слава Нигеру и его руководству!!! Так унизить две &quot;великие&quot; державы: Францию и США!!!! А что будет после нашей победы на Украине с коллективным Западом???!!! И в 82 года можно быть счастливым иногда! Владислав Петряев
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9 час.

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