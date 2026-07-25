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Пронедра

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Синий транзиент AT2019ijn может быть новым классом космических взрывов

Синий транзиент AT2019ijn может быть новым классом космических взрывов

Вселенная постоянно удивляет астрономов новыми видами вспышек и взрывов. Одна из самых загадочных категорий — быстрые синие оптические транзиенты (FBOT и LFBOT): яркие, короткие и синие события, которые не вписываются в классификацию сверхновых или гамма-всплесков.

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