Синий транзиент AT2019ijn может быть новым классом космических взрывов

Вселенная постоянно удивляет астрономов новыми видами вспышек и взрывов. Одна из самых загадочных категорий — быстрые синие оптические транзиенты (FBOT и LFBOT): яркие, короткие и синие события, которые не вписываются в классификацию сверхновых или гамма-всплесков.