Полиция устанавливает личность насмерть сбитого иномаркой мужчины в Крымском районе Кубани

Полиция устанавливает личность насмерть сбитого иномаркой мужчины в Крымском районе КубаниПрогулка по ночной трассе стоила жизни неизвестному мужчине, который шел по обочине трассы в Крымском районе края.
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